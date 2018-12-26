Посещение Детского дома №1 города Сыктывкара

Сергей Гапликов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников Детского дома №1 города Сыктывкара.

Главе Республики Коми провели экскурсию, продемонстрировали творческие работы и достижения, а также показали праздничный концерт.

«Пусть в следующем году у вас будет больше хороших, радостных, светлых моментов. Дарите друг другу много улыбок, добра и тогда всё, что вы несёте в мир и отдаёте окружающим, вернётся сторицей. Огромная благодарность воспитателям, которые создают здесь такую душевную и творческую обстановку. Они верят в вас и делают всё, чтобы невзгоды обошли стороной, а внутреннее прекрасное мироощущение было реализовано в жизни. Будьте счастливы, с наступающим Новым годом!», — Сергей Гапликов.

Руководитель региона подарил ребятам сладкие подарки, ознакомился с условиями проживания, воспитания, физического и творческого развития детей. Под опекой детского дома находится 58 воспитанников. На базе учреждения функционирует «Школа приёмных родителей». В этом году на семейные формы воспитания переданы 18 человек.

http://rkomi.ru/news/72384/