Внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Правительство Коми представит предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО.

Такое поручение дал сегодня, 13 ноября, Глава Республики Коми Сергей Гапликов по итогам рабочего совещания, на котором были рассмотрены вопросы внедрения новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Напомним, с 1 ноября 2018 года в соответствии с требованиями федерального законодательства в Коми заработал новый порядок сбора и вывоза ТКО. На этот порядок уже перешли, кроме нашей республики, и ряд других регионов, в том числе: Астраханская область, Алтайский край, Челябинская область, Республика Карелия, Новгородская область, Ивановская область, Липецкая область, Курская область, Саратовская область, Республика Адыгея.

В Республике Коми разработана территориальная схема обращения с отходами, на основании конкурсного отбора определён региональный оператор по обращению с ТКО – им стало ООО «УХТАЖИЛФОНД». Региональным оператором проведены консультации с руководством всех городов и районов республики, в каждом муниципалитете определены перевозчики ТКО. На данный момент в ООО «УХТАЖИЛФОНД» обратилось свыше 2500 потребителей для заключения договора.

http://rkomi.ru/news/71181/