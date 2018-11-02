Вечер памяти Ю.А.Спиридонова

В Сыктывкаре почтили память Юрия Алексеевича Спиридонова.

Сегодня, 1 ноября 2018 года, первому Главе Республики Коми исполнилось бы 80 лет. В ознаменование юбилейной даты на здании Администрации Главы Республики Коми установлена мемориальная доска, а в Коми республиканской филармонии прошёл вечер памяти. Он собрал родных и близких, друзей и соратников Юрия Спиридонова.

«Человек растёт по мере того, как растут его цели. И это абсолютно справедливо можно отнести к Юрию Алексеевичу. Потому что в очень сложный период, взяв на себя ответственность, принимая порой непопулярные решения, но при этом добиваясь результата, он сумел сделать больше, чем кто-либо другой мог добиться на его месте. Он всегда и везде был честен с людьми, жил полной жизнью, стремился сделать то, что другим не под силу. Получалось – радовался, не получалось – не опускал руки. Мы должны достойно продолжить его дело, чтобы наша большая, многонациональная и горячо любимая им республика жила и процветала», — сказал Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/70816/