Ответы на вопрос почему я сейчас не рыбачу.

Данное видео было снято для ответа на вопрос почему я сейчас не рыбачу. В данный момент совершенно нету времени для рыбалки и технических возможностей. Если у кого есть возможность помочь на приобретение материалов и лодочного прицепа буду очень признателен.

Для тех кто желает оказать помощь каналу.Карта Visa (Сбербанк): оформлена на Светлану

4276 2800 1153 5850

Всем приятного просмотра.

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