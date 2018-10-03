Торжественная церемония вручения государственных наград учителям Республики Коми

Сергей Гапликов вручил заслуженные государственные награды учителям Республики Коми.

Торжественная церемония состоялась сегодня, 2 октября, в преддверии Дня учителя. Глава Республики Коми поздравил преподавателей региона с профессиональным праздником, пожелав им неиссякаемой творческой энергии и учеников, которыми можно гордиться.

«Профессия учителя – одна из самых сложных, но в то же время благодарных и крайне востребованных. Вы находитесь в самом начале пути нашего подрастающего поколения, даёте им знания, формируете их личность, развиваете способности и таланты. Именно вы и ваш самоотверженный труд являются залогом будущего нашей страны. Низкий вам поклон за любовь к детям, за терпение, участие и сострадание. Пусть всё, что вы вкладываете, вернётся к вам сторицей. Пусть у вас будет как можно больше талантливых и благодарных учеников», — пожелал Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/69900/

http://rkomi.ru/news/69901/