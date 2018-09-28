Добровольные народные дружины в Коми

В этом году народные дружинники Коми помогли задержать более полутора тысяч правонарушителей.

Добровольные народные дружины созданы во всех во всех органах местного самоуправления в республике. О результатах их работы на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми проинформировал министр юстиции региона Дмитрий Наумов. Заседание провёл Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Всего в республике организовано 28 добровольных народных дружин, в которых состоят почти 400 человек. В 2018 году они помогли задержать более 1,5 тысяч правонарушителей, выявить свыше 1,8 тысяч административных правонарушений.

Совместно с сотрудниками полиции добровольные народные дружины патрулируют улицы, несут охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий, распространяют правовые знания, разъясняют нормы поведения в общественных местах.

Как отметил Дмитрий Наумов, лучше всего работа добровольных дружин организована в Сыктывкаре, Печоре, Сосногорске, Усть-Вымском и Сысольском районах.

http://rkomi.ru/news/69723/