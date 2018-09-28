Профилактика подростковой преступности в Коми

На Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми обсудили эффективность профилактики подростковой преступности.

По итогам 8 месяцев 2018 года есть положительные результаты работы. Ряд моментов требуют анализа и принятия превентивных мер. Заседание провёл глава региона Сергей Гапликов.

По информации МВД по Республике Коми, за январь-август 2018 года число преступлений, совершённых подростками, сократилось на 31,5% (по сравнению с аналогичным периодом пошлого года). Удельный вес подростковых преступлений в регионе составил 3,6%, что впервые на 0,1% меньше показателя по Российской Федерации. Число несовершеннолетних, принявших участие в совершении преступных деяний, сократилось на четверть.

Фактов совершения несовершеннолетними преступлений экстремистской направленности в 2018 году на территории Коми не зарегистрировано.

Количество преступлений, совершённых подростками на улице, снизилось на 28,9%, в общественных местах – на 1,6%, в ночное время – на 32,8%.

На 60,5% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, уменьшилось на 67,9%.

http://rkomi.ru/news/69722/