Открытие IV Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта

Сергей Гапликов дал старт IV Всероссийскому фестивалю национальных и неолимпийских видов спорта.

Он собрал более 500 участников из 49 регионов страны. Торжественная церемония открытия спортивного праздника состоялась сегодня, 21 августа, в Сыктывкаре на Республиканском стадионе.

«Республика Коми уже во второй раз принимает у себя это замечательное спортивное мероприятие всероссийского уровня. Можно сказать, это мини-олимпиада национальных видов спорта. В нём собраны не только сила, красота и изящество, но и традиции, история, самобытность регионов нашей страны. Я желаю всем участникам красивой борьбы, достижения высоких результатов и встреч с новыми друзьями. Республика Коми соединяет сердца, формирует спортивный дух и здоровый образ жизни. Вперёд, спорт!» — приветствовал участников Сергей Гапликов.

Фестиваль пройдёт на девяти спортивных площадках города. В программе 18 видов спорта: самбо, корэш, бильярдный, гиревой, городошный спорт, хоккей с мячом, шашки, северное многоборье, флорбол, перетягивание каната, чир спорт, мас-рестлинг.

На Стефановской площади состоятся показательные выступления ещё по 5 дисциплинам: армрестлинг, керешу, лямпиада, хапсагай и шод сан лад. Завтра, 22 августа, на главной площади Сыктывкара можно будет выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Завершится спортивный фестиваль 24 августа.

http://rkomi.ru/news/68644/