Торжественное собрание, посвящённое 97-летию государственности Республики Коми

История республики – это история судеб выдающихся людей, вписавших свои имена в летопись Коми края.

Сегодня, 21 августа, Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в торжественном собрании, посвящённом 97-летию государственности Республики Коми. Мероприятие прошло в Сыктывкаре, в Государственном театре оперы и балета.

«Судьба республики – в наших руках. На протяжение поколений в это твёрдо верили, делом подтверждая свою причастность, многие наши выдающиеся земляки. Это великая плеяда людей, которые жили и работали во благо и процветание региона, творили и развивали, создавали и формировали основу для будущего наших поколений. У истоков современной республики стояли такие люди как Иван Павлович Морозов, Юрий Алексеевич Спиридонов, Валентина Александровна Витязева, Владимир Васильевич Тимин и многие-многие другие.

Эти люди удостоены высшего почётного звания Республики Коми «Почётный гражданин». В этом году в книгу почёта республики вписано ещё одно имя нашего земляка, Героя России, подполковника Александра Ивановича Алексеева.

http://rkomi.ru/news/68643/