97-летие со дня образования Республики Коми

Жители Коми отмечают 97-летие со дня образования республики.

Праздничные площадки в Сыктывкаре посетил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Глава региона побывал в Национальной галерее Республики Коми, где осмотрел экспозицию «Шум времени. Современная российская живопись» из коллекции Музея Эрарта. Также Сергей Гапликов посетил выставку памяти первого Главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова, которая открылась в отделе истории Национального музея Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/68646/