Лучшая сельская школа Республики Коми находится в посёлке Воргашор.

С победой в республиканском конкурсе коллектив МОУ «СОШ № 14» города Воркуты поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня он работает в Заполярье.

Напомним, год назад на педагогическом совещании в Корткеросском районе, посвящённом 135-му юбилею со дня основания земской школы в селе Сторожевск, глава региона Сергей Гапликов предложил организовать республиканский конкурс «Лучшая сельская школа Республики Коми». В тот же день Минобрнауки Республики Коми было поручено разработать положение конкурса.

Решением жюри первым победителем конкурса признана воргашорская школа. Награду – сертификат на 100 тысяч рублей – директору образовательного учреждения Татьяне Ореховой вручил Сергей Гапликов. Торжественная церемония состоялась сегодня, 25 августа, во Дворце творчества детей и молодёжи города Воркуты в рамках августовского педагогического совещания. Средства гранта Главы Республики Коми будут направлены на приобретение оборудования.

МОУ «СОШ № 14» – современное образовательное учреждение. В школе учатся дети, проживающие в посёлках Воргашор и Комсомольский. Всего 576 ребят. Учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой, электронными и цифровыми образовательными ресурсами, классы физики, химии и биологии обеспечены всем необходимым лабораторным оборудованием. Есть столярная мастерская и зал для занятий самбо. С 2016 года открыты кадетские классы.

Материально-техническая база школы постоянно обновляется. В 2017 году закуплено оборудование для занятий по робототехнике «Легоконструктор» стоимостью около 139 млн рублей и мебель на сумму порядка 140 млн рублей. В этом году приобретено программное обеспечение «Интерактивная физика».

Ранее в ходе рабочей поездки Глава Республики Коми посетил гимназию № 2 города Воркуты. Здесь учатся 665 детей. В прошлом году ввели дополнительно 30 новых ученических мест, отремонтировали внутренние помещения, фасад здания, заменили окна, закупили современное учебное оборудование, школьную мебель. В этом году приобретены учебники и программное обеспечение «Интерактивная физика». В здании и на территории организован контрольно-пропускной режим. До конца 2018 года запланирована установка охранной сигнализации.

Всего в этом году в воркутинских школах будут учиться 8700 юных жителей Заполярья.

http://rkomi.ru/news/68695/