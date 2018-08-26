Благоустройство дворов и улиц Воркуты

Воркутинцы поблагодарили Сергея Гапликова за помощь городу в благоустройстве дворов и улиц.

В ходе рабочей поездки Глава Республики Коми проверил дворы и парковые зоны, в которых в этом году продолжаются работы по реконструкции и ремонту.

На реконструированной в прошлом году аллее пионеров этим летом установлены 2 спортивных и одна детская площадки, а также сценический комплекс. Проведены работы по благоустройству и озеленению территории.

В городском парке культуры и отдыха реализуется второй этап реконструкции. Средства в объёме 11,5 млн рублей выделены из федерального, республиканского и местного бюджетов. Запланированы установка дополнительного освещения, большой игровой площадки для детей от 4 до 12 лет, ремонт входной группы со стороны улицы Ленинградской, монтаж системы видеонаблюдения, благоустройство, реставрация малых архитектурных форм – символов советской эпох.

Продолжается ремонт дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году с применением комплексного подхода будут приведены в порядок 11 дворовых территорий, объединяющих 25 многоквартирных домов на общую сумму 32,5 млн рублей. На эти средства выполняется асфальтирование, установка бордюров, озеленение, замена существующего и установка дополнительного освещения в отдельных дворах.

Также в этом году в Воркуте снесли два аварийных крупнопанельных четырехэтажных многоквартирных дома. На это из республиканского бюджета было выделено 4,6 млн рублей. В настоящее время на месте сноса ведётся рекультивация земельных участков.

В ходе инспекции к Главе Республики Коми подошла воркутинка. Женщина поблагодарила Сергея Гапликова за оказываемое городу внимание и помощь.

«Спасибо за то, что Воркута преображается, что оказываете нам поддержку. Я с четырёх лет живу здесь. И очень приятно видеть, как изменяется сегодня облик города», — отметила жительница.

http://rkomi.ru/news/68694/