Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 Часть 3 ХОЛОДА ВЕРНУЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ

ОтКоми Рыбак

Май 8, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… Первая утрянка. Полная надежд и ожиданий. Но не так всё просто. Вернулись зимние холода и нас ждут суровые испытания… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

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