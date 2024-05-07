Главный тренер баскетбольного клуба “НИКА-Лузалес” Ольга Доронина в программе “Вникай” 🤩





Мы просто так не сдадимся – главный тренер баскетбольного клуба "Ника-Лузалес" Ольга Доронина

Совместный проект "#вНИКАй" баскетбольного клуба "Ника-Лузалес" и ИА "Комиинформ" продолжается, а это значит, что сегодня мы с вами сможем еще раз пережить эти сумасшедшие эмоции, которые нам подарила профессиональная женская баскетбольная команда из Сыктывкара.

Девчонки впервые вышли в финал российской премьер-лиги и взяли серебро, которое для Республики Коми оказалось дороже золота.

Как это стало возможно, мы узнаем у главного тренера "Ника-Лузалес", мастера спорта России по баскетболу Ольги Дорониной.

Ольга играла за родную сыктывкарскую "Зыряночку", а затем за оренбургскую "Надежду". Была членом студенческой сборной России и участвовала в Универсиаде в турецком Измире.

Наша гостья знает самые сокровенные секреты северного баскетбола.

А еще наши зрители интересуются, как Ольга совмещает тренерство, материнство и женские обязанности.