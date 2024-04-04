Информационная программа “Новости” от 04.04.2024





00:00 Выпуск

00:51 Реорганизация образовательных организаций.

09:37 Участие в проекте «Народный бюджет».

10:49 Перед судом предстанет бывший руководитель УК.

11:55 Прямая линия по вопросам господдержки одиноким пожилым гражданам.

21:39 Музей школы №8 расширяется и модернизируется.

24:28 Пауэрлифтеры отмечены на республиканском уровне.

27:11 Персональная выставка юного художника.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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