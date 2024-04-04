5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 04.04.2024

От5 канал Инта

Апр 4, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:51 Реорганизация образовательных организаций.
09:37 Участие в проекте «Народный бюджет».
10:49 Перед судом предстанет бывший руководитель УК.
11:55 Прямая линия по вопросам господдержки одиноким пожилым гражданам.
21:39 Музей школы №8 расширяется и модернизируется.
24:28 Пауэрлифтеры отмечены на республиканском уровне.
27:11 Персональная выставка юного художника.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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От 5 канал Инта

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