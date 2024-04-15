5 канал Инта

Дорога к Храму. «Вера в Бога». Вторая часть.

От5 канал Инта

Апр 15, 2024 #Инта


Обязательно ли ходить в церковь и бывать на литургиях? Чем отличается Богослужение в Храме от домашней молитвы? Как правильно воспитывать детей? О чем можно просить Бога и слышит ли он молитвы некрещеных? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.
Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы, касающиеся православия и веры в Бога .

01:03 Обязательно ли ходить в церковь и бывать на литургиях? Чем отличается церковное Богослужение от домашней молитвы?
11:53 Расскажите о правилах поведения в Храме. Существует какой-то церковный этикет?
23:02 Можно ли тушить зажженную свечу, или она должна догорать до конца?
31:36 Как правильно молиться и научиться не отвлекаться на разные мысли?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлёте в группу 5 канала в контакте.

От 5 канал Инта

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