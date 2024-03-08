Информационная программа “Новости” от 7.03.2024





00:00 Выпуск

00:50 В Инте прошли командно-штабные учения.

03:49 Ликвидация условного пожара на полигоне ТБО.

05:07 Акция по изготовлению блиндажных свечей для бойцов СВО.

19:51 Врачи приглашают горожан на диспансеризацию.

23:04 Интинцы приняли участие в зимнем фестивале ГТО.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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