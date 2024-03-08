Информационная программа “Новости” от 7.03.2024

00:00 Выпуск
00:50 В Инте прошли командно-штабные учения.
03:49 Ликвидация условного пожара на полигоне ТБО.
05:07 Акция по изготовлению блиндажных свечей для бойцов СВО.
19:51 Врачи приглашают горожан на диспансеризацию.
23:04 Интинцы приняли участие в зимнем фестивале ГТО.
Все выпуски "Новостей":
Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.
Все сюжеты:
Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.
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