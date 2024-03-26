5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 26.03.2024

От5 канал Инта

Мар 26, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
01:01 Интинцы почтили память погибших в «Крокус Сити Холле».
02:25 Провокаторы склоняют россиян к терроризму.
05:25 Меры государственной поддержки для моногородов.
11:45 Молодожены необычно регистрируют браки.
17:29 Итоги муниципального этапа конкурса «Безопасность глазами детей».
20:09 В ЦНК открылась выставка интинского мастера.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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От 5 канал Инта

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