Информационная программа “Новости” от 26.03.2024

00:00 Выпуск
01:01 Интинцы почтили память погибших в «Крокус Сити Холле».
02:25 Провокаторы склоняют россиян к терроризму.
05:25 Меры государственной поддержки для моногородов.
11:45 Молодожены необычно регистрируют браки.
17:29 Итоги муниципального этапа конкурса «Безопасность глазами детей».
20:09 В ЦНК открылась выставка интинского мастера.
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Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.
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Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.
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