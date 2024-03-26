Информационная программа “Новости” от 26.03.2024





00:00 Выпуск

01:01 Интинцы почтили память погибших в «Крокус Сити Холле».

02:25 Провокаторы склоняют россиян к терроризму.

05:25 Меры государственной поддержки для моногородов.

11:45 Молодожены необычно регистрируют браки.

17:29 Итоги муниципального этапа конкурса «Безопасность глазами детей».

20:09 В ЦНК открылась выставка интинского мастера.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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