5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 12.03.2024

От5 канал Инта

Мар 13, 2024 #Инта


00.00 Выпуск
00:56 Визит главы округа в п. Абезь.
07:45 Голосование по проекту «ФКГС».
09:40 Круглый стол на тему: «Инта – территория спорта».
19:02 Прием заявлений для поступления детей в школу.
22:05 Конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».
25:13 Студентки «ВАГПК» сразились за титул «Мисс колледж – 2024».
28:47 В России началась Масленичная неделя.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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От 5 канал Инта

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