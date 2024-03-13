Информационная программа “Новости” от 12.03.2024





00.00 Выпуск

00:56 Визит главы округа в п. Абезь.

07:45 Голосование по проекту «ФКГС».

09:40 Круглый стол на тему: «Инта – территория спорта».

19:02 Прием заявлений для поступления детей в школу.

22:05 Конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».

25:13 Студентки «ВАГПК» сразились за титул «Мисс колледж – 2024».

28:47 В России началась Масленичная неделя.

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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