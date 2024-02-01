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Жители улиц Клубной и Школьной в посёлке Студенец Усть-Вымского района остались без воды
От
Юрган
Фев 1, 2024
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