5 канал Инта

В села ездят вахтовки и завозится уголь.

От5 канал Инта

Фев 1, 2024 #Инта


На прошлой неделе также завершилось обустройство зимней автодороги в села интинского округа. После комиссионной проверки дороги и ледовых переправ, официально зимник принят. Уже полным ходом идет завоз угля в села. С 30 января начали курсировать пассажирские вахтовые автобусы. Еженедельно в 8 часов утра с площади Комсомольская по вторникам вахтовка отправляется в село Петрунь, в пятницу — в село Адзьвавом. Ознакомиться со стоимостью проезда и провоза багажа можно на официальном сайте и в группе в контакте городской администрации.

От 5 канал Инта

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