В села ездят вахтовки и завозится уголь.





На прошлой неделе также завершилось обустройство зимней автодороги в села интинского округа. После комиссионной проверки дороги и ледовых переправ, официально зимник принят. Уже полным ходом идет завоз угля в села. С 30 января начали курсировать пассажирские вахтовые автобусы. Еженедельно в 8 часов утра с площади Комсомольская по вторникам вахтовка отправляется в село Петрунь, в пятницу — в село Адзьвавом. Ознакомиться со стоимостью проезда и провоза багажа можно на официальном сайте и в группе в контакте городской администрации.