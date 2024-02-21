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Юрган
В этом году в России ожидается торможение роста цен на жилье
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Юрган
Фев 21, 2024
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Телезащитник. 20.02.2024
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