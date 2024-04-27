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Юрган
68 сыктывкарских семей испытают себя на семейном фестивале ГТО
От
Юрган
Апр 27, 2024
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14 проектов в рамках «Народного бюджета» реализуют в Сыктывдине в 2024 году
От
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