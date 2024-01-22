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Сыктывкарса обшественникъяс нимöдiсны «Югыд Чой» выль микрорайонын стрöитчöмлысь уджтас
От
Юрган
Янв 22, 2024
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Поёл сиктса олысьяс вичысьӧны выль школа
Миян регион куим медбуръяс лыдын
От
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Юрган
0 Comments