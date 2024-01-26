Здоров 11

🎙Разговор с доктором: о здоровой беременности и причинах бесплодия

ОтМинистерство спорта

Янв 26, 2024


🤰🏻 О здоровой беременности, способах сохранения репродуктивного здоровья, о причинах бесплодия и опасности абортов в интервью нашему каналу рассказала заведующая отделением охраны репродуктивного здоровья Коми республиканского перинатального центра, главный специалист гинеколог детского и юношеского возраста и специалист по репродуктивному здоровью Екатерина Вяткина.

☝ Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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От Министерство спорта

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