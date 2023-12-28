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В Троицко-Печорский район поступили два судна на воздушной подушке «Славир-9»
От
Юрган
Дек 28, 2023
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Студия 11. 28.12.2023
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