Конференция коми народа-2023





В Инте состоялась ежегодная отчетно-выборная конференция коми народа, проживающего на территории Интинского округа. В конференции приняли участие 29 избранных делегатов. Также Приполярье с рабочим визитом посетил заместитель министра национальной политики Республики Коми Станислав Бушков.

В преддверии 13 съезда Коми народа, который пройдет в июле следующего года, во всех муниципалитетах проводится большая работа. Организуются встречи с представителями межрегионального общественного движения «Коми войтыр» и органов исполнительной власти. Обсуждаются проблемные моменты, которые касаются разных сфер и направлений — сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, образования.

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