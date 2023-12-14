5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 14.12.2023

От5 канал Инта

Дек 14, 2023 #Инта


00:00 Выпуск
00:57 Заседание Совета МОГО «Инта».
06:20 Торжественное вручение паспортов РФ.
11:24 Акция «Добросовестный наниматель».
13:10 Подготовка к Новогодним праздникам.
17:48 Установка на площади Ленина светящегося арт-объекта.
18:56 Новые баяны для ДШИ от депутата Госсовета Коми.
23:10 Интинский певец победил на конкурсе «Огни Печоры».

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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