Информационная программа “Новости” от 14.12.2023





00:00 Выпуск

00:57 Заседание Совета МОГО «Инта».

06:20 Торжественное вручение паспортов РФ.

11:24 Акция «Добросовестный наниматель».

13:10 Подготовка к Новогодним праздникам.

17:48 Установка на площади Ленина светящегося арт-объекта.

18:56 Новые баяны для ДШИ от депутата Госсовета Коми.

23:10 Интинский певец победил на конкурсе «Огни Печоры».

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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