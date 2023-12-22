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Юрган
Более 1800 самозанятых жителей Коми подали заявление на уплату взносов на будущую пенсию
От
Юрган
Дек 22, 2023
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