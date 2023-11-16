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Юрган
Ушёл из жизни бывший руководитель регионального отделения КПРФ Леонид Мусинов
От
Юрган
Ноя 17, 2023
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Проект «Наши герои» в Ижемском районе
От
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