5 канал Инта

«Роль молодежи в этнопространстве»

От5 канал Инта

Ноя 8, 2023 #Инта


В Инте прошел масштабный республиканский этнофорум «Мы-Россияне». Приполярье посетила большая делегация экспертов, которые провели на базе учреждений культуры и образования массу познавательных семинаров, круглых столов, творческих заседаний, тематических игр и конкурсов. Одна из площадок «Роль молодежи в этнопространстве» работала в ЦВР и политехническом колледже. 5 команд по 5 человек в каждой соревновались в разработке необычных и самое главное актуальных на данный момент проектов. Критериев несколько – это не должен быть фестиваль или праздник, проекты необходимо нацелить на дружелюбное соседство молодежи разных национальностей.

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От 5 канал Инта

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