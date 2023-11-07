



В Инте прошел масштабный республиканский этнофорум «Мы-Россияне». Приполярье посетила большая делегация экспертов, которые провели на базе учреждений культуры и образования массу познавательных семинаров, круглых столов, творческих заседаний, тематических игр и конкурсов. Одна из площадок «Роль молодежи в этнопространстве» работала в ЦВР и политехническом колледже. 5 команд по 5 человек в каждой соревновались в разработке необычных и самое главное актуальных на данный момент проектов. Критериев несколько – это не должен быть фестиваль или праздник, проекты необходимо нацелить на дружелюбное соседство молодежи разных национальностей.

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