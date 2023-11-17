ОСЕННИЙ СЕЗОН 2023 РЫБАЛКА – ОХОТА – ИЗБА Часть 13 ВОТ И ВСЁ ПОРА ДОМОЙ





Весной ВЕСНОВКА. А осенью ОСЕННИЙ СЕЗОН. Основная задача этих периодов – заготовка рыбы и дичи впрок. Ну и конечно же жизнь в избе, наедине с природой. Общение с друзьями. Наступает ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ !!! Сегодня 13.октября заметно похолодало, падал первый снег. И наконец то полетела перелётная утка. А ещё сегодня едем домой. Позади ещё один сезон, осенний. И он прошёл весьма продуктивно… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #НАЛИМ #изба #ПРОДОЛЬНИКИ Пользуюсь акб Titanat Alius