5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 7.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 8, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
00:54 Снегоуборочная пора в разгаре.
01:52 Правила безопасного поведения возле объектов теплоснабжения.
03:29 Квиз «На Север за Памом Бурмортом».
10:35 «Ночь искусств».
15:18 Персональная выставка юной художницы.
23:44 «Мадаяс» едет на «Василей».

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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