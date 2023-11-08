Информационная программа “Новости” от 7.11.2023.





00:00 Выпуск.

00:54 Снегоуборочная пора в разгаре.

01:52 Правила безопасного поведения возле объектов теплоснабжения.

03:29 Квиз «На Север за Памом Бурмортом».

10:35 «Ночь искусств».

15:18 Персональная выставка юной художницы.

23:44 «Мадаяс» едет на «Василей».

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