5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 28.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 29, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
01:00 Заседание Совета МОГО «Инта».
04:54 Ветераны помогают бойцам СВО.
10:34 «Народный бюджет в школе».
22:30 Конкурс фотографий «Селфи с мамой».
25:47 Рождественский пост.
27:06 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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