Информационная программа “Новости” от 28.11.2023.

00:00 Выпуск.
01:00 Заседание Совета МОГО «Инта».
04:54 Ветераны помогают бойцам СВО.
10:34 «Народный бюджет в школе».
22:30 Конкурс фотографий «Селфи с мамой».
25:47 Рождественский пост.
27:06 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.
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