Информационная программа “Новости” от 28.11.2023.





00:00 Выпуск.

01:00 Заседание Совета МОГО «Инта».

04:54 Ветераны помогают бойцам СВО.

10:34 «Народный бюджет в школе».

22:30 Конкурс фотографий «Селфи с мамой».

25:47 Рождественский пост.

27:06 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.

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