Информационная программа “Новости” от 2.11.2023.





00:00 Выпуск.

00:53 Коммунальщики убирают город от снега.

03:30 Прямая линия с участием начальника отдела спорта АМОГО «Инта».

11:12 Работа лагерей в Гимназии № 2.

18:56 3 ноября пройдет акция «Ночь искусств».

23:48 Подготовка к чемпионату по художественной гимнастике.

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