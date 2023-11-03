5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 2.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 3, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
00:53 Коммунальщики убирают город от снега.
03:30 Прямая линия с участием начальника отдела спорта АМОГО «Инта».
11:12 Работа лагерей в Гимназии № 2.
18:56 3 ноября пройдет акция «Ночь искусств».
23:48 Подготовка к чемпионату по художественной гимнастике.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Коммунальщики убирают город от снега.

Ноя 3, 2023 5 канал Инта
5 канал Инта

Прямая линия с участием начальника отдела спорта АМОГО «Инта».

Ноя 3, 2023 5 канал Инта
5 канал Инта

Работа лагерей в Гимназии № 2.

Ноя 3, 2023 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

В Печоре действующий кинотеатр станет объектом культурного наследия

Ноя 3, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Студия 11. 03.11.2023

Ноя 3, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Жители Коми теряют деньги при покупке товаров у сомнительных продавцов

Ноя 3, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Ухта. 02.11.2023

Ноя 3, 2023 Юрган 0 Comments