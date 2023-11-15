Информационная программа “Новости” от 14.11.2023.





00:00 Выпуск.

00:48 Рост телефонных и интернет-мошенничеств.

02:39 Прививочная кампания от гриппа.

06:16 Подготовка к школе стала платной.

10:19 «Летучим» командам вручили удостоверения и значки.

14:44 Президентская библиотека проводит олимпиады.

16:51 Услуги «5 канала».

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