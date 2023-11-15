5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 14.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 16, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
00:48 Рост телефонных и интернет-мошенничеств.
02:39 Прививочная кампания от гриппа.
06:16 Подготовка к школе стала платной.
10:19 «Летучим» командам вручили удостоверения и значки.
14:44 Президентская библиотека проводит олимпиады.
16:51 Услуги «5 канала».

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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