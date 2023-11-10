Информационная программа “Новости” от 09.11.2023.





00:00 Выпуск.

00:57 Открытие памятника Сергею Кулешову.

08:37 Строительство межпоселкового газопровода.

09:42 В Инте зафиксировано 23 пожара.

13:21 В Гимназии №3 открылся кадетский класс.

21:04 Школьники приняли участие в «Экологической регате».

24:48 Чемпионат по художественной гимнастике.

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