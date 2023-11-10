5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 09.11.2023.

От5 канал Инта

Ноя 10, 2023 #Инта


00:00 Выпуск.
00:57 Открытие памятника Сергею Кулешову.
08:37 Строительство межпоселкового газопровода.
09:42 В Инте зафиксировано 23 пожара.
13:21 В Гимназии №3 открылся кадетский класс.
21:04 Школьники приняли участие в «Экологической регате».
24:48 Чемпионат по художественной гимнастике.

Все выпуски "Новостей" https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Открытие памятника Сергею Кулешову.

Ноя 10, 2023 5 канал Инта
5 канал Инта

Строительство межпоселкового газопровода.

Ноя 10, 2023 5 канал Инта
5 канал Инта

В Инте зафиксировано 23 пожара.

Ноя 10, 2023 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Талун. Сыктывкар. 09.11.2023

Ноя 10, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Студия 11. 10.11.2023

Ноя 10, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

В России могут ввести запрет на приобретение пневматики детьми и подростками до 18 лет

Ноя 10, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Ухта. 09.11.2023

Ноя 10, 2023 Юрган 0 Comments