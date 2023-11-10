Информационная программа “Новости” от 09.11.2023.

00:00 Выпуск.
00:57 Открытие памятника Сергею Кулешову.
08:37 Строительство межпоселкового газопровода.
09:42 В Инте зафиксировано 23 пожара.
13:21 В Гимназии №3 открылся кадетский класс.
21:04 Школьники приняли участие в «Экологической регате».
24:48 Чемпионат по художественной гимнастике.
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