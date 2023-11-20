Безопасность на водоемах в осенний период.





Интинские водоемы покрываются льдом. Традиционным досугом населения в зимний период является рыбалка и прогулки на лыжах. Все подобные мероприятия тем или иным образом связаны с выходом на замерзшие реки, озера и ручьи. Но находиться на осеннем покрытом снегом неокрепшем льду очень опасно. Вода под ним замерзает медленно и неравномерно. 13 ноября в Воркуте погиб семилетний мальчик. Ребенок утонул во время прогулки. Мальчик с друзьями гулял по неокрепшему льду и провалился под него. Тело погибшего ребенка извлекли из воды спасатели.