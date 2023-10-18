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Юрган
В ходе специальной военной операции погибли Сергей Шучалин и Иван Козлов
От
Юрган
Окт 18, 2023
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Ухтаын кыпӧдӧны выль ФОК
От
Юрган
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