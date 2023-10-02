



Многодетная интинская семья Сушковых удостоена высшей государственной награды- медали ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

У Ивана Кузьмича и Валентины Петровны четверо детей – две дочери и два сына. Трое детей уже взрослые, младшему – 15 лет.

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