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Юрган
Представители «Единой России» оценили ход работ по улице Школьная в Лесозаводе.
От
Юрган
Сен 28, 2023
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Комиын сигöртiсны би видзтöмлы сиöм серпасъяслысь конкурс
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