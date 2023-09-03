5 канал Инта

Празднование Дня шахтёра в Инте.

От5 канал Инта

Сен 4, 2023 #Инта


В последнее воскресенье августа Инта отметила День шахтера. Этот праздник без сомнения один из главных торжеств нашего города. Ни для кого не секрет, что Инта может гордиться историей развития горняцкого дела, потомственными династиями шахтеров, поставленными рекордами в угольной промышленности.
Но это дата – не только праздник, в этот день также вспоминают тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь. Поэтому праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам в сквере Шахтёрской славы.

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От 5 канал Инта

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