Коми рыбак

НА УРАЛОЧКЕ ПО ЛЕСНЫМ РЕЧКАМ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ Часть 1

ОтКоми Рыбак

Авг 22, 2023


Ну вот и пришла пора прокатиться по мелководным лесным речкам на нашей Уралочке. Для обычных лодок летом по мелкой воде такое не под силу. Открываем новые горизонты ! https://vk.com/maksihod. Лодки ПНД, вездеходы скидка 5000 по промокоду КОМИ РЫБАК. На остальной товар компании Максиход скидка 5 % Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #УРАЛОЧКА

От Коми Рыбак

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