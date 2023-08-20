Коми рыбак

НА ПОИСК УТОНУВШЕГО ПРОДОЛЬНИКА КТО ИЩЕТ ТОТ ВСЕГДА НАЙДЁТ

ОтКоми Рыбак

Авг 20, 2023


Весной, по большой воде потерялся продольник. Сейчас вода упала и появилась возможность найти его. https://vk.com/maksihod. Лодки ПНД, вездеходы скидка 5000 по промокоду КОМИ РЫБАК. На остальной товар компании Максиход скидка 5 % Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #УРАЛОЧКА

От Коми Рыбак

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