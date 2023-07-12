Коми рыбак

ТАКОГО УЛОВА У МЕНЯ ЕЩЁ НЕ БЫЛО ЗАПАСАЕМСЯ ЖИВЦАМИ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ 30.05.23

ОтКоми Рыбак

Июл 12, 2023


Так получилось что из за непогоды и сильного ливневого дождя наши продольники были не проверены больше суток. Ловушки хорошо сработали. И теперь есть большой запас живцов. Продолжаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Печора кормит. В этой реке действительно много рыбы. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g Плащ – парку покупал в МАКСИХОДЕ Всю продукцию МАКСИХОДА можно приобрести со скидкой 5% по промокоду "КОМИ РЫБАК" а на ВЕЗДЕХОДЫ и ЛОДКИ скидка будет уже 5 000 рублей. Ссылка на группу в ВК https://vk.com/vezdehod11 На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ

От Коми Рыбак

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