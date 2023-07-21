Юрган

Мощи Св. Георгия Победоносца пробудут в Свято-Стефановском соборе с 30 июля до 1 августа

ОтЮрган

Июл 21, 2023

От Юрган

Похожая запись

Юрган

Необычную экскурсию в музее истории госбезопасности региона провели для представителей СМИ

Июл 21, 2023 Юрган
Юрган

Игроки МФК «Ухта» активно готовятся к сезону Суперлиги России и турниру на призы Тюменской области

Июл 21, 2023 Юрган
Юрган

Юлия Ступак приступила к активным тренировкам

Июл 21, 2023 Юрган

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Необычную экскурсию в музее истории госбезопасности региона провели для представителей СМИ

Июл 21, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Мощи Св. Георгия Победоносца пробудут в Свято-Стефановском соборе с 30 июля до 1 августа

Июл 21, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Игроки МФК «Ухта» активно готовятся к сезону Суперлиги России и турниру на призы Тюменской области

Июл 21, 2023 Юрган 0 Comments
Юрган

Юлия Ступак приступила к активным тренировкам

Июл 21, 2023 Юрган 0 Comments