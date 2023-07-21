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Юрган
Мощи Св. Георгия Победоносца пробудут в Свято-Стефановском соборе с 30 июля до 1 августа
От
Юрган
Июл 21, 2023
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Юлия Ступак приступила к активным тренировкам
От
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