РЫБАЛКА НА ПРОДОЛЬНИКИ ЯЗЯ МНОГО НЕ БЫВАЕТ УШЁЛ НАЛИМ 17.05.23





Ну вот наконец то и на нашей улице наступил праздник. Я вернулся в родную деревню, в родительский дом. Лёд на Печоре ушёл. А это значит пришла пора ставить продольники. Эх, половим мы рыбу на Печоре. Эх, оторвёмся за всё зимнее безклёвье ! Начинаем рыбалку на продольники вблизи родного села. Термобельё THERMIRRA заказывал здесь : https://i.thermirra.com/PC493g На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #ЖИЗНЬВДЕРЕВНЕ #РЫБАЛКА #ПРОДОЛЬНИКИ