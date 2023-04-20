Информационная программа «Новости» от 20.04.2023.





00:00 Выпуск.

00:50 Онлайн–голосовании за объекты благоустройства.

01:38 Визит специалистов ВЭБ РФ.

04:03 Национальный день Донора крови.

10:44 Муниципальный семинар в Гимназии №2.

13:33 Психологи ЦСЗН оказывают помощь.

16:56 Прямая линия с участием врачей-фтизиатров.

29:17 Уроки физкультуры в бассейне.

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