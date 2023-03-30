Студия 11. 30.03.23





— Одним только селфи уже не удивишь. Расширяем фото-возможности и делаем необычные снимки.

— Весенний авитаминоз. Почему с окончанием зимы в нас усиливается вялость и сонливость?

— Библиотека на колесах. Что еще, помимо интересных книг, дает жителям Республики Коми творческий проект?

— Под крылом. О помощи, которую могут получить семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья

— Чудо техники. Какие модели на базе «Кванториума» сконструировали школьники Коми?

— Лыжный марафон по морю. Как это возможно, расскажет Генрих Немчинов.