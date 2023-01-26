Встреча Главы Республики Коми Владимира Уйба с лидерами молодёжных объединений





В Республике Коми стартовал Год молодёжи.

Официальное открытие состоялось 25 января, на встрече Главы Республики Коми Владимира Уйба с лидерами молодёжных общественных объединений. Встреча прошла в Региональном ресурсном центре поддержки добровольчества.

«Сегодня мы не только празднуем День российского студенчества, но и открываем Год молодёжи. Наш порыв оценил федеральный центр и выделил дополнительное финансирование, что немаловажно. Сегодня мы передаём эстафету муниципалитетам, подключаем всю республику, чтобы этот год стал годом открытия как для каждого в отдельности, так и для всей молодёжи республики в целом. В этом году и в последующие годы Правительство Республики Коми будет уделять молодёжной политике большое внимание. Мы понимаем, что будущее за вами!» — обратился к участникам мероприятия Владимир Уйба.

https://rkomi.ru/news/2790